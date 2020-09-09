Charles David White, 78, of Beeville, Texas, passed away Monday, August 24, 2020, in a Corpus Christi hospital.
Charles was born April 15, 1942, in San Antonio to David L. and Marie Estelle (Champion) White.
He was preceded in death by his parents; his wife, Barbara Ann Phillips-White; and a sister, Marie Leona White Littlehale.
Survivors include two daughters, Cindi Phillips (Larry) Eissler and Doris Phillips (Johnny) Garcia; two sons, Sean (Kathy) Phillips and Patrick Phillips; a brother, Albert W. (Paula Inez) White; granddaughters, Amy Eissler and Erica Eissler-Heacox; grandsons, Brad Heacox and Nathan, Juan, Marcos and Jonathan Garcia; great-grandsons, Robert and Hunter Heacox, Chris Villarreal, Alex Barraza and Donovan, Bashton, Jaxson and Zayden Garcia; great-granddaughters, Dani Barraza, Carleigh Ellwood and Makayla, Evolit and Naya Garcia; great-great-grandson, Xander Barraza; great-great-granddaughter, Mavis Barraza; brother-in-law, Charles (Edna) Sheeran; nephews, Bob (Joan) Littlehale, Todd (Sandra) Littlehale, Brian Littlehale, Nevin Littlehale and Christopher Cano; nieces, Katherine Marie (Hiroshi) Oki, Mary Ann (Mike) Ashley and Cecilia (Richard) Smith; great-nephews, Julian and Ian Littlehale, Zachary Littlehale, Michael Ashley Jr. and Brandon (Selina) Ashley; great-niece, Alexandria Littlehale; great-great-nieces, Lily Marie Oki and Oriana and Aneleh Ashley; and great-great-nephew, Brandon Ashley Jr.
A memorial service will be held at a later date.
Galloway & Sons Funeral Home