Goliad High School Honor Roll

A Honor Roll
Semester 1, Cycle 3
Nov. 7-Dec. 16
Grade 9: Julia Aleman, Trinity Anzaldua, Reagan Campbell, Keeleigh Cooke, Blake Cornish, Gavin Hoefling, Julianne Horner, Lillian Knetl, Brice Pittman, Carlie Richter, Matthew Rodriguez, Daryn Schutz, Ava Soliz
Grade 10: Haley Clapsaddle, Richard Garcia, Carsyn Govednik, Serenity Hernandez, Kyndle Krause, Morgan Young
Grade 11: Andrew Alonzo, Chey Bridges, Kassidy Diebel, Lila Hamilton, Kasadi Neel, Cy Richter, Tristyn Schmidt, Gabriela Sertuche, Isaac Vilches, Leighton Wunsch
Grade 12: Destiny Aguayo, Manuel Arriazola, Kaysa Wunsch
A/B Honor Roll
Semester 1, Cycle 3
Nov. 7-Dec. 16
Grade 9: Kaylin Buenger, Hunter Cano, Eric Cavazos, Amara Coots, Ariel Coots, Marc Crouch, Daniela Deleon, Kaleb Dulock, Payton Foss, Dominque Galindo, Isaac Hand, Joseph Hand, Teresa Hernandez, Addison Hill, Caleb Hobbs, Emily Jones, Marleigh Luker, Allison Lyon, Reese Mangum, Conner Maroney, Cody Mitchell, Jeremiah Nicely, Trey Ontiveros, Donovan Perry, Laynie Quesada, Alexis Remmers, Karoline Rowlands, Hayle Russell, Koltyn Russell, Tracer Schendel, Shiyla Schmidt, Shiloh Seals, Ansley Von Dohlen, Duke Westerman, Madison Williams, Maevyn Wunsch, Kendall Young
Grade 10: Manuel Aguilar, Cullen Boyd, Evan Ckodre, Christopher Delgado, Tobe Ellisor, Mylove Flores, Ryleigh Glass, Hayden Guerra-Hernandez, Trinity Harasim, Madison Hinojosa, Elizabeth Hoffer, Mylee Howard, Tatum Johnson, Rylee Lousma, Dre’Ton Martinez, Haley Mitchell, Jonathan Morgan, Alyssa Rawlins, Taylor Schwartz, Sarah Thane, Micah Thigpen, Dane Vidrine, Delphine Wallek, Amoni Washington, Thomas Wells, Faith West, Kendall West, Jenna Wewe, Emily White, Ashley Wood, Julianna Zielonka
Grade 11: Cadence Auten, Cheyenne Barnett, Katrina Barnett, Kate Billo, Chelsea Dorantes, Abigayle Fagg, Kelcy Flores, Kinsleigh Flores, Joseph Gonzales, Anahi Granados, Kenneth Hansen, Abagail Harris, Kyla Hill, Kade Irwin, Kamdyn Janak, Kenna Klekar, Justin Livas, Morgan Luke, Molly Marek, Hezekiah Mcdow, Cole Natho, Cole Ortman, Sadie Palmie, Colby Rosenquest, Aubrey Sanchez, Trencidy Sanchez-Carrillo, Rylie Schutz, Lillianna Vazquez
Grade 12: Ocea Diaz, Aliina Garcia, Zarek Guerra, Harley Jarzombek, Adrian Muro, Ella Ratliff, Jon Reyes, Samantha Royster, Dakota Silhan, Rylee Tipton, Alyssa Vera, Alicia Williams, Audrey Winstead, Abby Yanta