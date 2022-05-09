A Honor Roll
Semester 2, Cycle 2 Feb. 14-April 8
Grade 6: Emmie Scherer
Grade 7: Jakson Anderson, Kennadie Auten, Richard Ball, Noah Blevins, Kayden Caka, Hannah Clapsaddle, Araya Espinoza, Taryn Franke, Clara Howard, Keagan Kramer, Lainey Kramer, Nicholas Lopez, Isabel Sanchez, Gracyn Schrade, Isaiah Thomas, Nolan Wischkaemper, Addison Yendrey
Grade 8: Ariel Coots, Marc Crouch, Joseph Hand, Gavin Hoefling, Julianne Horner, Lillian Knetl, Allison Lyon, Reese Mangum, Brice Pittman, Landon Psencik, Koltyn Russell, Evan Salge, Ava Soliz
A/B Honor Roll
Semester 2, Cycle 2 Feb. 14-April 8
Grade 6: Landry Aleman, John Almaguer, Sierra Arriazola, Whitten Brock, Ava Butler, Daija Camacho, Kyndal Escojido, Rhylan Garcia, Knox Gumm, Kaylianna Hill, Ashlynn Kelley, Leilah Leal, Cassidy Meyer, Bentley Murphy, Lyla Myers, Rylee Proschko, Ryan Rubio, Zak Scheffer, Noah Schutz, Ella Ulbricht, Tristan Verret-Hood, Kinlee Weiser, Cameron Woolbert, Greyson Wright
Grade 7: Cavan Boyd, Brody Brookhouser, Zoe Bures, Brodie Butler, Tessa Camacho, Kristopher Camarillo, Connor Castillo, Chayse Cisneros, Emily Clifford, Keelan Coley, Helen Cowan, Carter Duggan, Kyle Dulock, Corbin Fair, Jaidyn Flores, Tyler Flores, Danielle Franke, Keantrey Garner, Adriana Gomez, Gavin Groll, Haiven Hargrove, Kendall Hembree, Chase Hoepfl, Barrett Irwin, Jeremy Jacob, Garrison Jarzombek, Cheyenne Jones, Natalie Lill, Gage Maas, Samantha Maldonado, Marialena,Martinez, Lillian Monzingo, Laynie Moore, Fernando Mosqueda, Austin Niemeyer, Trinity Popps, Dallas Raymond, Jaxson Sanders, Clayton Schendel, Kylee Seals, Talan Shelton, Jayden Valdez, Sophi Wallek, Joriah Wells, Tristan Winstead
Grade 8: Gabriel Aguilar, Julia Aleman, Orlando Alvarez, Trinity Anzaldua, Kaylin Buenger, Ryan Campos, KC Campsey, Hunter Cano, Eric Cavazos, Amara Coots, Daniela Deleon, D’Andre Dickerson, Kaleb Dulock, Troy Enos, Immanuel Espindola, Payton Foss, Hannah Griffin, Nevaeh Guerra, Isaac Hand, Addison Hill, Caleb Hobbs, Zayda Hobbs, Jordan Jacob, Cylea Kimbrough, Marleigh Luker, Conner Maroney, Madison Matula, Liberty McWilliams, Cody Mitchell, Jeremiah Nicely, Donovan Perry, Matthew Rodriguez, Hayle Russell, Michael Salaz, Tracer Schendel, Shiyla Schmidt, Daryn Schutz, Shiloh Seals, D’Adrian Tinney-Anderson, Ansley Von Dohlen, Madison Williams, Maevyn Wunsch, Kendall Young, Karolynn Youngblood, Matthew Zapata